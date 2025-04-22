Открыта продажа билетов на фестиваль "Спасская башня"

Фото: пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

Первый этап продаж билетов на XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" начался 22 апреля. Само мероприятие пройдет в Москве на Красной площади с 22 по 31 августа.

В 2025 году фестиваль "Спасская башня" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут лучшие оркестры силовых ведомств России, а также коллективы из разных уголков мира. Зрители услышат военную, классическую, народную и эстрадную музыку, а также произведения популярных композиторов.

"Спасская башня" входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Его основной идеей является межкультурный диалог, где не имеют значения национальность и вероисповедание. За 16 лет фестиваль посетили более 900 000 человек, а участниками стали представители 59 стран.

Приобрести билеты на "Спасскую башню" можно только на официальном сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что с 25 по 27 августа в столице пройдет фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Его тематикой станет празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведение в России Года защитника Отечества.

