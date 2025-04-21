В финал столичного фестиваля школьных театров "Живая сцена" вышли 30 постановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В финал Московского театрального фестиваля – конкурса школьных театров "Живая сцена" вышли 30 спектаклей. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

"С 2023 года в столице проходит фестиваль школьных театров "Живая сцена". Он позволяет ребятам продемонстрировать свои таланты, выступить на профессиональных площадках и получить советы опытных мастеров", – отметили в ведомстве.

В этом сезоне в фестивале приняли участие все коллективы Содружества школьных театров Москвы, в которых участвуют более 22 тысяч молодых актеров. Финальные показы состоялись с 7 по 18 апреля. Их посетили более 5 тысяч зрителей.

Спектакли были представлены в номинациях "Драматический спектакль", "Музыкальный спектакль", "Театральный олимп" и "Историческая память". Последняя номинация была введена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Жюри отобрали лучшие постановки из более чем 350 заявок. Эксперты обращали внимание на мастерство артистов, соответствие репертуара возрасту актеров, а также сценографию и костюмы.

Особенность "Живой сцены" в профессиональной поддержке юных артистов. В течение года популярные актеры и режиссеры помогали ребятам в выборе подходящих ролей. Также они проводили мастер-классы и готовили молодых актеров к выходу на сцену.

Церемония награждения лучших коллективов состоится в начале июня. Победители получат возможность представить свои постановки на профессиональных театральных площадках Москвы.

"Творчество спасает от многих мыслей и бед, формирует характер. <...> Это удивительная духовная, прежде всего нравственная работа. Хочется, чтобы ребята творили, слушали себя и выбирали свой вид творчества", – заключила руководитель кукольного театра "В гостях у сказки" школы № 1257 Оксана Колабская.

Ранее в Большом театре прошло торжественное открытие XХIV Московского пасхального фестиваля. На сцене прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров. Гости смогли прослушать фрагменты сюит из балета "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, а также опер "Волшебная флейта" Вольфганга Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки и "Симфонии № 5" Сергея Прокофьева.