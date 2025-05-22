"Мой район. Место встречи": Нагорный

У этого района на юге Москвы своя удивительная история: местность, которая славилась оврагами и низинами – так называемыми котлами – впоследствии стала районом Нагорный. Когда-то великий художник Василий Верещагин построил себе маленький домик здесь, а в XIX веке в Нагорном работал знаменитый завод, из кирпичей которого были построены ГУМ и Пушкинский музей. До сих пор в районе сохранились старинные дома поселка Волхонка-ЗИЛ, которые когда-то были созданы для работников Сталинского завода. По соседству с ними выросли современные многоэтажки, куда теперь переселяют жителей по реновации.

В настоящее время район считается одним из лучших по транспортной доступности, а на трамвае № 3 можно за полчаса не просто добраться до центра, но и организовать настоящую экскурсию по Москве.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".