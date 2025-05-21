"Моя Москва": Александр Носик. Часть 2

Актер Александр Носик родился в Москве в семье артистов Марии Стерниковой и Валерия Носика. В начальной школе он стал играть небольшие роли в спектаклях Малого театра, однако продолжать дело родителей не собирался и хотел быть экономистом.

На прогулке по Арбату актер признается, почему пошел поступать в театральное училище, вспомнит, где регулярно набивал шишки, расскажет о первом месте работы и откроет другие тайны своей Москвы.

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