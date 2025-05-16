"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 1

Коренной москвич Сергей Мазаев с раннего детства проявлял интерес к точным наукам – ему даже прочили будущее математика. Однако увлечение музыкой и мечта играть в оркестре победили, и Сергей стал известным рок-музыкантом.

В этом выпуске, прогуливаясь по любимым местам в Пресненском районе столицы, заслуженный артист России признается, кто главный в его семье, расскажет, как ему помогли избавиться от звездной болезни, и покажет самые значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".