Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 06:35

Культура

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 1

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 1

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

"Культура за 100 секунд": спектакль "Восемь женщин" покажут в Театре на Малой Ордынке

Москвичам рассказали о необычных предметах современного искусства

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 17 на 18 мая

В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения артистки Людмилы Касаткиной

Победители десятого фестиваля "Московская студенческая весна" награждены в столице

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

"Сити": подборка фильмов со сценами из московского метро

"Сити": в каких фильмах фигурирует московское метро

Коренной москвич Сергей Мазаев с раннего детства проявлял интерес к точным наукам – ему даже прочили будущее математика. Однако увлечение музыкой и мечта играть в оркестре победили, и Сергей стал известным рок-музыкантом.

В этом выпуске, прогуливаясь по любимым местам в Пресненском районе столицы, заслуженный артист России признается, кто главный в его семье, расскажет, как ему помогли избавиться от звездной болезни, и покажет самые значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика