Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:00

Культура

Костюм Киллиана Мерфи из "Острых козырьков" выставили на аукцион

Костюм Киллиана Мерфи из "Острых козырьков" выставили на аукцион

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

Масштабный танцевальный турнир прошел в Москве

Масштабный танцевальный турнир проходит в Москве

"Познавательный фильм": Москва. Театр кукол Образцова

Акция "Библионочь" стартует 26 апреля

"Откройте, Давид": Владимир Хотиненко

"Кафе Эпоха": Раиса Рязанова и Михаил Жигалов

В Москве открылась выставка "Победа. Эффект памяти", приуроченная к 9 Мая

Фанаты сериала "Острые козырьки" смогут побороться за культовый наряд Томаса Шелби. Костюм ирландского актера Киллиана Мерфи, сыгравшего главного героя, выставили на благотворительный аукцион.

В комплект также входят записка актера со съемок, блокнот и рубашка. Лот разыграют 20 мая. На аукционе появятся и вещи других персонажей – пальто и платье Полли Грей, шляпа Освальда Мосли и туфли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиноза рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика