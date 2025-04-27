Костюм Киллиана Мерфи из "Острых козырьков" выставили на аукцион

Фанаты сериала "Острые козырьки" смогут побороться за культовый наряд Томаса Шелби. Костюм ирландского актера Киллиана Мерфи, сыгравшего главного героя, выставили на благотворительный аукцион.

В комплект также входят записка актера со съемок, блокнот и рубашка. Лот разыграют 20 мая. На аукционе появятся и вещи других персонажей – пальто и платье Полли Грей, шляпа Освальда Мосли и туфли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.