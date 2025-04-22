Режиссеры московских театров рассказали, каким должен быть Гамлет сегодня

Фото: пресс-служба Московского театра на Таганке

Жители и гости Москвы могут посмотреть трагедию Уильяма Шекспира "Гамлет" в пяти столичных театрах. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В Театре на Таганке представили "Гамлета" в постановке режиссера Мурата Абулкатинова. Трагедию поставили не по оригинальному тексту, а по пьесе Ники Ратмановой. Абулкатинов погружается во внутренний мир Гамлета в поиске ответов на экзистенциальные вопросы.

Как отмечает режиссер, это масштабная драматургия с прекрасными персонажами и целым шлейфом мифов. Гамлет в постановке – молодой человек, уязвимый и ранимый, но не бесхарактерный.

"У нас присутствует диалог с легендой Таганки – любимовским "Гамлетом". Мы искали параллели, визуально делали отсылку к сценографии Боровского, к его грубому живому занавесу", – сказал Абулкатинов.

В Ленкоме Марка Захарова режиссер Антон Яковлев создал собственную литературную версию шекспировской трагедии.

"Гамлет – всегда герой сегодняшнего дня. Это такая пьеса-проверка. Меняется ли тип героя со временем или нет? Меняется ли в принципе человек или, по сути, остается таким же? Через этого героя, который рефлексирует и болезненно реагирует на вечные вопросы, на которые мы до сих пор не можем ответить, проверяется отношение к миру", – отметил режиссер.

Главной темой спектакля Яковлев называет войну внутри – не в обывательском смысле, а в глобальном. В этой пьесе для режиссера нет положительных или отрицательных персонажей.

"Гамлет in Moscow" в Театре на Бронной представлен режиссером Константином Богомоловым. Пьесу Шекспира он переосмыслил с учетом современных реалий. Действие спектакля вписано в московский быт, однако вечные шекспировские вопросы никуда не делись. Для этой постановки выбрана сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. В антракте в фойе действие также продолжается под живую музыку.

"Шекспиргамлет" в Театре Моссовета поставлен в прозаическом переводе Михаила Морозова. Особенностью постановки является смещение смысловых акцентов. Средневековье вписывается в современную обстановку, а минималистичное черно-белое сценическое пространство усиливает разворачивающуюся трагедию. В спектакле заняты актеры Евгения Крюкова, Сергей Юшкевич, Александр Яцко, Виталий Кищенко, Валерий Яременко и другие.

"Для любого режиссера есть два вечных центра притяжения — "Чайка" (Антона. – Прим. ред.) Чехова и "Гамлет" Шекспира. "Чайка" у меня уже была, теперь черед "Гамлета". Пока ты не найдешь своего понимания, браться не имеет смысла. Мне показалось, я нашел. Для меня главное в этой истории – семья", – рассказал режиссер Евгений Марчелли.

"Гамлет" в Московском молодежном театре под руководством режиссера – народного артиста России Вячеслава Спесивцева позволяет взглянуть на историю по-новому. В постановке также используются композиции группы The Beatles.

"Проходит 5, 10 минут, и уже невозможно оторвать взгляд от сцены, уже не кажутся странными наряды главных героев, и совсем не удивляет музыка, которую режиссер выбрал для постановки", – сказал заведующий литературной частью Московского молодежного театра под руководством Спесивцева Павел Великанов.

Перед началом спектакля режиссер обращается к зрителям с небольшой речью, в которой дает глубокий анализ истории мирового театра. Короткое историческое вступление помогает понять детали постановки. Финал спектакля под песню о желтой подводной лодке помогает понять, в чем главный посыл режиссера зрителю: все мы живем на одной планете и плывем во Вселенной сообща.

Ранее стало известно, что в финал Московского театрального фестиваля – конкурса школьных театров "Живая сцена" вышли 30 спектаклей. В этом сезоне в фестивале приняли участие все коллективы Содружества школьных театров Москвы, в которых участвуют более 22 тысяч молодых актеров.

Спектакли были представлены в номинациях "Драматический спектакль", "Музыкальный спектакль", "Театральный олимп" и "Историческая память". Последняя была введена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.