Variety: Lionsgate может возобновить прокат фильмов в России

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Американская медиакорпорация Lionsgate вернется к прокату фильмов в России. Об этом пишет Variety со ссылкой на источник.

По данным издания, с 5 июня в российских кинотеатрах будут показывать фильм "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Прокатчиком выступит компания "Атмосфера кино".

Как считает источник, компания намерена продвигать свои проекты в России, но решения в каждом случае будут приниматься отдельно. При этом сами представители Lionsgate отказались давать комментарии. Смену политики компании собеседник издания объяснил тем, что сейчас "настроения изменились".

Журналисты также отмечают, что в американской киноиндустрии надеются на аналогичное решение других компаний. Это связано с падением сборов международного проката из-за попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования украинского конфликта.

Например, в статье упоминаются слова неназванного продюсера, участвующего в Каннском кинофестивале, о том, что он встретил много российских прокатчиков и они готовы к сотрудничеству.

После начала СВО крупные западные киностудии и дистрибьюторы решили прекратить работу в России, однако некоторые фильмы все же выходили в официальный прокат. Неназванный менеджер крупной американской кинокомпании назвал неизбежным возвращение в Россию.

Как ранее рассказал глава объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин, голливудские фильмы могут вернуться в Россию в течение 1–3 лет. Этот процесс он назвал эффектом домино, когда одна студия решит вновь показывать фильмы в кинотеатрах, после чего за ней последуют и другие.

Всего в российский прокат до конца 2025 года выйдут минимум 42 американских фильма. По словам представителей киноиндустрии, потепление в отношениях России и США может повлиять на возвращение голливудских фильмов, однако этот процесс будет непростым.