Участники студотрядов Москвы смогут освоить более 20 рабочих профессий

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Весной участники студенческих отрядов столицы смогут освоить более 20 рабочих профессий в различных сферах. В ходе обучения они получат знания и опыт на базе городских учебных заведений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для студентов организуют встречи с представителями Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) и работодателями, в ходе которых можно будет узнать о возможностях компании и познакомиться с особенностями будущей работы.

Программа профобучения с Московским отделением РСО – шанс для молодых москвичей получить востребованную профессию и первый практический опыт, отметила глава проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Регистрация на обучение открыта. Все желающие могут подать заявку на сайте.

Молодые люди могут освоить профессию в сфере строительства, гостеприимства, пассажирских перевозок, медицины, сельского хозяйства и педагогики.

Раньше всех обучение начали вожатые. Они узнали, какие игры и мероприятия подходят для знакомства и адаптации детей в первые дни смен в лагерях, а также изучили особенности работы с разными возрастными группами.

Эксперты поделились с новичками практическими советами. В дальнейшем участников ждет погружение в разработку мероприятий в концепции "Время героев", конфликтологию и основы первой помощи.

В ходе обучения студенты, выбравшие строительную сферу, освоят профессии арматурщиков, бетонщиков, замерщиков и электромонтеров. Под руководством наставников арматурщики уже успели изучить теоретический материал, поработать с крючками для вязки и попробовать различные виды узлов.

Более 300 студентов-медиков уже начали учиться на санитаров и младших медсестер. Они стали осваивать уход за пациентами, в том числе правила транспортировки, проведения инъекций и перевязок.

Первые занятия прошли у участников студотрядов, выбравших сферу гостеприимства. Ребята изучили правила общения с гостями и их обслуживания, начали знакомиться с особенностями работы. Им предстоит работать операторами документов в московских вузах, барменами, официантами, поварами и кондитерами на российских курортах и в отелях.

Еще свыше 150 участников студотрядов начали учиться на проводников – первые рейсы ждут новичков в начале апреля. При этом для работы проводником необязательно иметь профильную специальность в вузе.

Также студенты из профильных вузов повышают квалификацию в сфере ветеринарии, агрономии и рыбообработки. Ветеринары уже узнали о нюансах работы с сельскохозяйственными животными, а также изучили механизмы проведения вакцинации.

Московское отделение РСО насчитывает более трех тысяч активных школьников и студентов, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, ребята работают как внутри России, так и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах. С 2022 года число участников движения выросло на 33%.