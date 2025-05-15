Сериал "Бриджертоны" продлили еще на два сезона

Фото: кадр из сериалы "Бриджертоны"; режиссер –Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон; производство – ShondaLand

Сериал "Бриджертоны" официально продлили еще на два сезона.

На официальном сайте Netflix сообщили, что продолжение появится в 2026 году. Бенедикт станет ключевой фигурой. Он является вторым по старшинству братом семейства. Мужчина встретит ту самую, которая разубедит холостяка в его взглядах. В четвертом сезоне фанаты сериала ожидают воссоединения Пенелопы и Элоизы.

Кроме того, в Сети были опубликованы новые кадры, которые раскрывают детали сюжета.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до выхода шестая часть хоррор-франшизы "Пункт назначения" получила высокие оценки критиков. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 93%. Это лучшие показатели из всех фильмов вселенной. Первыми кинокартину увидят зрители из США.