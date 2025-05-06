В Театре сатиры прошла открытая репетиция спектакля "Маленькие супружеские преступления". В основе постановки пьеса французского драматурга Эрика Эммануила Шмитта, которую он написал 22 года назад.

По сюжету Жиль, автор детективных романов, внезапно теряет память. Девушка Лиза утверждает, что они вместе живут уже 20 лет. Она рассказывает мужу, что он не только писатель, но и художник, что он любит ходить по магазинам и путешествовать. Не доверяя происходящему, Жиль начинает собственное расследование, чтобы понять, что с ним произошло.

Премьера постановки "Маленькие супружеские преступления" пройдет в Театре сатиры 10 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

