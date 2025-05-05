"Сити": культурные события Москвы к 80-летию Победы, которые стоит посетить

Команда проекта "Сити" подготовила подборку событий в столице, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

7 мая в зале "Москва" пройдет концерт группы "Любэ". Прозвучит хит "От Волги до Енисея" и песня "Конь", которая вошла в репертуар хора Сретенского монастыря и стала, по признанию автора текста Игоря Матвиенко, главной песней его жизни. Также зрители услышат композицию "Комбат", впервые прозвучавшую в 1995 году.

9 мая в 16:00 в кинотеатре "Художественный" покажут ленту Михаила Калатозова "Летят журавли". Это единственный советский фильм, удостоенный "Золотой пальмовой ветви" в Каннах. В главных ролях – Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

Подробнее – в программе "Сити".