Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 19:30

Культура

"Сити": культурные события Москвы к 80-летию Победы, которые стоит посетить

"Сити": культурные события Москвы к 80-летию Победы, которые стоит посетить

В "Зарядье" открылась выставка о судьбе человека на войне

"Сити": выставки в Москве к 80-летию Победы

"Культура за 100 секунд": выставка "Под одним небом" проходит в столичном фонде In Artibus

Актеры Сандра Буллок и Киану Ривз вновь снимутся в кино вместе спустя 19 лет

"Кинокульт": "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Москвичам рассказали, когда можно увидеть реконструкцию штурма Рейхстага в "Москино"

В кинопарке "Москино" представлена постановка о штурме Рейхстага в 1945 году

К 80-летию Победы в "Москино" показали масштабную реконструкцию штурма Рейхстага

Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"

Команда проекта "Сити" подготовила подборку событий в столице, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

7 мая в зале "Москва" пройдет концерт группы "Любэ". Прозвучит хит "От Волги до Енисея" и песня "Конь", которая вошла в репертуар хора Сретенского монастыря и стала, по признанию автора текста Игоря Матвиенко, главной песней его жизни. Также зрители услышат композицию "Комбат", впервые прозвучавшую в 1995 году.

9 мая в 16:00 в кинотеатре "Художественный" покажут ленту Михаила Калатозова "Летят журавли". Это единственный советский фильм, удостоенный "Золотой пальмовой ветви" в Каннах. В главных ролях – Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: 80 лет Победы
Программа: Сити
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