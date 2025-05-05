"Культура за 100 секунд": выставка "Под одним небом" проходит в столичном фонде In Artibus

В столичном фонде In Artibus проходит выставка "Под одним небом". Экспозиция рассказывает о влиянии французских и русских художников на творчество друг друга. Выставка открыта до 30 августа.

Жители и гости Москвы также могут посетить выставку "И увидел я новое небо и новую землю" в парке "Зарядье". Она посвящена человеку на войне и его дороге домой. В экспозиции собраны работы разных жанров, в частности живопись, графика и цифровое искусство. Выставка работает до 30 июня, с 8 по 11 мая вход бесплатный.

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