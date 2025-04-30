Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена. Экспозиция посвящена композиторам и музыкантам – современникам событий Великой Отечественной войны.

В проекте рассказывается о том, как музыка помогала солдатам переживать тяжелые фронтовые будни. В одном из разделов выставки представлены произведения композиторов, создававших музыку в то время, а также их вклад в приближение Победы.

В другой части экспозиции можно увидеть один из самых распространенных музыкальных инструментов того времени – гармонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.