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01 ноября, 01:45

Общество

Лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие" наградили в Москве

Лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие" наградили в Москве

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В Москве наградили победителей и финалистов литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Ее учредителями стали Минздрав и Минобрнауки РФ, а также телеканал "Доктор".

В конкурсе участвовали профессиональные медики и научные журналисты – авторы книг о здоровье, болезнях, необычных случаях из врачебной практики и многом другом, связанном с медициной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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