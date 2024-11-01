Лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие" наградили в Москве

В Москве наградили победителей и финалистов литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Ее учредителями стали Минздрав и Минобрнауки РФ, а также телеканал "Доктор".

В конкурсе участвовали профессиональные медики и научные журналисты – авторы книг о здоровье, болезнях, необычных случаях из врачебной практики и многом другом, связанном с медициной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.