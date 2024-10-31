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31 октября, 12:45

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Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

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Артисты Москонцерта уже больше 870 раз выступили в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне спецоперации. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Артисты воодушевляют бойцов в воинских частях, блиндажах и госпиталях по всей линии фронта. Они не только выступают с песнями, но и привозят новости от родных.

В Курскую и Белгородскую области московские гости всегда едут с гуманитарной помощью. Для детей они проводят там мастер-классы по актерскому мастерству, для взрослых дают полноценные концерты. В новых регионах организуются театрализованные представления и проводятся просветительские мероприятия для молодежи.

Кроме того, Москонцерт постоянно приглашает военнослужащих и членов их семей на свои мероприятия в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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