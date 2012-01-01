Экономист Сафонов: ипотека станет доступной для россиян через 5–6 лет

Российские банки начали ужесточать условия не только по обычной ипотеке, но и по льготным программам. Это происходит на фоне подъема ключевой ставки до исторического максимума в 21%. Москва 24 выяснила, кто может рассчитывать на покупку жилья уже сегодня, а для кого переезд пока встанет на паузу.

Набор условий

Купить квартиру в ипотеку на сегодняшний день могут лишь определенные категории граждан, рассказал Москве 24 финансовый эксперт, автор экономического проекта Алексей Кричевский. К таким он отнес в том числе тех, кто уверен в себе в финансовом плане.

"Например, если есть возможность переехать из двушки в трешку и мы понимаем, что спокойно можем потянуть будущие платежи без ущерба для своего комфорта, можно переезжать", – пояснил он.

Еще одним вариантом улучшения жилищных условий все равно остается семейная ипотека. Однако, по словам эксперта, к ней надо относиться аккуратно, так как ее можно оформить ограниченное количество раз.



Алексей Кричевский финансовый эксперт, автор экономического проекта Плюс нужно очень четко подходить к выбору новостройки, чтобы не было обманутых ожиданий относительно роста цены и локации самой квартиры.

Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что даже семейная ипотека в нынешнем виде доступна лишь тем, кто имеет первоначальный взнос в 50% и будет тратить на погашение кредита не больше 40% дохода. По его словам, только соблюдение этих условий позволяет надеяться, что все платежи будут закрыты вовремя.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Чем больше расходы на семейное текущее потребление, тем меньше возможность использовать опции семейной ипотеки.

Специалисты также заметили, что ипотека остается доступной для тех, кто может рассчитывать на остальные госпрограммы:



льготная ипотека для IT-специалистов;

дальневосточная ипотека;

ипотека для новых территорий;

сельская ипотека.

Кроме того, есть и региональные ипотечные программы. Эксперты отметили, что условия в каждом субъекте отличаются, поэтому необходимо уточнять их в местной администрации.

В свою очередь, россиянам, которые не могут воспользоваться госпрограммами, необходимо иметь ежемесячный доход не менее 250 тысяч рублей, заметил Алексей Кричевский.





Алексей Кричевский финансовый эксперт, автор экономического проекта К примеру, есть квартира за 10 миллионов рублей и первоначальный взнос в 30%. Если взять ипотеку на 20 лет по ставке 26%, ежемесячная сумма составит примерно 152 тысячи. Минимальный доход для такого платежа – 250 тысяч рублей в месяц.

"Потянем мы такой платеж или нет? Это вопрос номер один. Аренда такой же квартиры будет стоить тысяч 50–60 в месяц даже после роста цен в этом году", – обратил внимание Кричевский.

Александр Сафонов добавил, что в идеале брать ипотеку стоит тем, кто сможет выплатить всю сумму в течение трех лет. В противном случае квартира с учетом процентов обойдется покупателю в два раза дороже, отметил он.

Для тех, у кого нет сейчас возможности взять кредит, специалисты рекомендовали положить деньги на вклад. За счет этого удастся накопить крупную сумму, поскольку банки на сегодняшний день предлагают хорошие проценты по своим продуктам.

"Либо можно купить участок и заняться индивидуальным жилищным строительством. Частный дом получится дешевле квартиры: к примеру, за 20 миллионов рублей в ближайшем Подмосковье можно построить жилье в 300 квадратных метров. В Москве за эти же деньги удастся купить квартиру 50 квадратных метров в не очень перспективном районе", – обратил внимание Сафонов.

Взгляд в будущее

Александр Сафонов предположил, что условия по жилищным кредитам останутся невыгодными надолго.

"В ближайшей перспективе – не менее 5–6 лет – ипотека будет недоступна. Доступной ее можно назвать только в том случае, когда ставка составляет 5–6%", – отметил экономист.

Алексей Кричевский выразил мнение, что ипотека может стать доступнее уже в 2026 году. При этом специалист оговорился, что есть вариант улучшения ситуации и раньше.

"У банков может не остаться выбора, кроме как снижать ставки, поскольку выдача кредитов будет очень серьезно замедляться уже в этом квартале. И в следующем году, наверное, летом, этот процесс достигнет пика. Когда будут очень высокие ставки и по вкладам, и по кредитам, это жесткий дисбаланс для банков. И с этим им самим придется что-то делать", – объяснил свою точку зрения Кричевский.

В целом же проценты по кредитам начнут падать только после того, как ключевая ставка возьмет курс на снижение, отметил эксперт.

