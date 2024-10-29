Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года

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Россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, освободили от НДФЛ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Льгота относится к кредитам и займам на строительство или приобретение жилья, приобретение земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также на рефинансирование таких кредитов или займов.

При этом льготу можно получить, если кредитный договор был заключен до 31 декабря 2024 года включительно. Также у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России.

Ранее эксперт Алексей Попов рассказал, почему ставки на аренду квартир в Москве выросли на треть.

По его данным, причиной этому стали отмена льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам и покупка жилья на пике спроса в 2023 году. Число сделок по покупке квартир снизилось, а по аренде – выросло. По словам Попова, увеличение стоимости жилья наиболее заметно в относительно доступных районах.

