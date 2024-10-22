Брокер Ракута назвал невыгодной ипотеку по ставке в 23% годовых

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Сейчас не самое лучшее время брать ипотеку по рыночным ставкам, так как переплата будет серьезной. По прогнозам, ставка может снизиться через 1–1,5 года, однако гарантий никто дать не может, заявил в беседе с телеканалом "360" ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Эксперт отметил, что значительная переплата касается не только первичного, но и вторичного рынка жилья. По его словам, классическая ипотека прекратила существовать до того момента, пока ключевая ставка не станет комфортной для заемщиков, а также пока не установится более-менее нормальный ежемесячный платеж.

Ракута напомнил о ближайшем заседании ЦБ РФ, на котором ключевая ставка, предположил он, может вновь повыситься. Из-за этого банки идут на опережение и меняют ипотечные программы.

"Сбербанк занимает около 70–80% доли рынка. Если такой крупный банк поменял условия по семейной ипотеке касаемо первоначального взноса, то это отразится на рынке недвижимости", – объяснил специалист.

Он также не рекомендует брать ипотеку по ставке 23–24% годовых. Если же есть возможность взять семейную ипотеку, то Ракута посоветовал решить этот вопрос до конца года, так как с 1 января 2025-го в России вступит в силу ипотечный стандарт. Появятся новые ужесточения условий и ограничения как для банков, так и клиентов.

Брокер добавил, что сейчас застройщики активно разрабатывают программы рассрочки и комбинируют ее с ипотекой. Некоторые дают рассрочку на восемь лет с возможностью перехода в будущем на семейную ипотеку или на любую другую льготную, которая будет действовать в тот период. Если же рассматривать классическую ипотеку и рыночные ставки, то арендовать жилье в данный момент выгоднее, чем платить кредит, подытожил Ракута.

Ранее кабмин России выделил дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Деньги направятся на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%. Более того, около 269,8 миллиарда рублей предназначены для субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки".