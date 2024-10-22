Кабмин РФ дополнительно выделил почти 450 млрд рублей на реализацию льготной ипотеки

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Российское правительство выделило из резервного фонда дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, указывается на сайте кабмина.

Деньги направят на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%. Более того, порядка 269,8 миллиарда рублей предназначены для субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека".

Сбербанк 22 октября повысил ставки по всем базовым ипотечным программам и возобновил выдачу по "Семейной ипотеке".

Так, ставки по базовым ипотекам будут повышены на три процентных пункта в связи с ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой Банка России. Минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составит 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.