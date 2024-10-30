Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке утвердили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сильный порывистый ветер ожидается в Москве, проинформировал комплекс городского хозяйства.

Свыше 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в этом году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.