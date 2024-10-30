Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником. Поздравления мэр разместил в своем телеграм-канале.

"Сегодня в России отмечается День тренера. Это возможность отдать должное важнейшим людям в жизни спортсменов, тем, кто передает им свой бесценный опыт и поддерживает на протяжении всей карьеры", – написал он.

Собянин поделился, что в Москве за подготовку спортсменов отвечают более 3 400 специалистов, при этом 350 из них носят звание "Заслуженный тренер России". По его словам, в столице растет количество любителей, регулярно занимающихся физической культурой, поэтому профильные специалисты очень востребованы.

Градоначальник также рассказал, что в Москве много спортивных династий – дети идут по стопам родителей, сперва занимаясь, а затем и начиная преподавать. Собянин привел в пример супругов Раису и Сергея Гальпериных, воспитавших множество успешных атлетов. Они оба – заслуженные тренеры России, а их сыновья Глеб и Егор также связали свою жизнь со спортом.

"Поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю успехов вам и вашим ученикам!" – резюмировал мэр.

Ранее мэр рассказал, что в Москве возвели свыше 200 крупных спортивных объектов, в их числе – центр фигурного катания Тутберидзе, центр современного пятиборья "Северный", ЛДС "ЦСКА Арена" и ДС "Некрасовка".

Особо Собянин отметил важность создания спортивных объектов там, где ранее были пустыри и бывшие промышленные зоны. Однако массовый спорт вышел и за пределы стадионов, став частью пространства Москвы, распространившись на парки, скверы и общественные здания. Для тренировок в столице стали использовать Северный речной вокзал, крыши общественных центров.