Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будет проведен электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"По условиям первого офсета победитель конкурса возьмет на себя производство SAM-модулей для устройств оплаты проезда в городском транспорте", – написал он.

Собянин уточнил, что данные электронные изделия будут обеспечивать безопасность хранения информации на проездных билетах "Тройка" и транзакций по ним.

Второй же контракт позволит создать в столице предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и отработанных запчастей. Это позволит гарантировать безопасную с точки зрения экологии переработку технических жидкостей, тяжелых металлов и других химических отходов.

Градоначальник также напомнил, что с 2017 года город заключил 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и многого другого. По словам Собянина, по восьми из этих контрактов инвесторы уже создали производство и наладили поставки продукции.

Ранее сообщалось, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий в 2023 году. Он позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики.

До этого Собянин заявлял, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Сфера предпринимательства требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска, отметил мэр.