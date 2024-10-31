31 октября, 07:30Общество
Телеграм-канал "Москва 24" запустил новый конкурс
Телеграм-канал "Москва 24" объявил новый конкурс – разыгрывают IPhone 16 и стильный мерч.
Чтобы выиграть призы, нужно перейти по QR-коду, подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку "Участвую".
Победителя выберут случайным образом при помощи бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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