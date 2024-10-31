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31 октября, 07:30

Общество

Телеграм-канал "Москва 24" запустил новый конкурс

Телеграм-канал "Москва 24" запустил новый конкурс

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Телеграм-канал "Москва 24" объявил новый конкурс – разыгрывают IPhone 16 и стильный мерч.

Чтобы выиграть призы, нужно перейти по QR-коду, подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку "Участвую".

Победителя выберут случайным образом при помощи бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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