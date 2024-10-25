В Москве прошла первая масштабная конференция "Авито для продавцов". Эксперты поделились опытом и рассказали о трендах на рынке, а также обсудили взаимодействие государства и бизнеса.

Управляющий партнер "Авито" Иван Гуз отметил, что количество предпринимателей на площадке растет и для них разрабатываются новые удобные инструменты.

Особое внимание на конференции было уделено историям успеха женщин-предпринимателей, которые считают онлайн-платформу перспективной для начала и развития своего бизнеса.

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