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25 октября, 22:30

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В Москве прошла первая масштабная конференция "Авито для продавцов"

В Москве прошла первая масштабная конференция "Авито для продавцов"

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В Москве прошла первая масштабная конференция "Авито для продавцов". Эксперты поделились опытом и рассказали о трендах на рынке, а также обсудили взаимодействие государства и бизнеса.

Управляющий партнер "Авито" Иван Гуз отметил, что количество предпринимателей на площадке растет и для них разрабатываются новые удобные инструменты.

Особое внимание на конференции было уделено историям успеха женщин-предпринимателей, которые считают онлайн-платформу перспективной для начала и развития своего бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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