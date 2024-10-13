Турнир по интеллектуальным играм "Кубок Воробьевых гор" пройдет в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском дворце пионеров пройдет открытый турнир по интеллектуальным играм "Кубок Воробьевых гор". Его участниками могут стать школьники 5–11-х классов, а также студенты колледжей первого и второго курсов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для участия необходимо собрать команду составом до шести человек, которые могут быть из разных образовательных организаций, и выбрать капитана.

Задания турнира построены на логике, благодаря чему ребята могут развивать нестандартное мышление.

В игры турнира входят несколько конкурсов, включая задания по мотивам телевикторин "Своя игра" и "Что? Где? Когда?", эрудит-лото и другие форматы. У каждого конкурса свой коэффициент сложности, согласно которому команды получают баллы за правильные ответы.

Отборочные этапы турнира проведут в школах и колледжах. В прошлом году в них приняли участие более 14 тысяч учащихся, из которых свыше 900 человек вышли в финал.

Финальные игры состоятся в апреле 2025 года в Московском дворце пионеров.

Между тем в Москве стартовал новый сезон образовательного проекта для детей от 10 до 15 лет "Школа юного инвестора". Подростки в игровой форме знакомятся с темой инвестиций, а также с тем, какое значение они имеют для города. Кроме того, ребята изучают основы конкуренции, правила участия в аукционах, способы выстраивания деловых отношений и создания собственного дела.

