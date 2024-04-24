"Авито" и "Обнаженные сердца" создали дождевики с рисунками детей с аутизмом

В Москве состоялся благотворительный вечер, в рамках которого была запущена акция, призванная привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом. Ее организовали фонд "Обнаженные сердца" и компания "Авито".

Была создана коллекция дождевиков с рисунками, которые сделали дети – участники проектов фонда. Предмет одежды можно купить на странице "Обнаженных сердец" на "Авито". Вырученные средства будут направлены на поддержку семей детей с аутизмом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.