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24 апреля, 09:45

Общество

"Авито" и "Обнаженные сердца" создали дождевики с рисунками детей с аутизмом

"Авито" и "Обнаженные сердца" создали дождевики с рисунками детей с аутизмом

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В Москве состоялся благотворительный вечер, в рамках которого была запущена акция, призванная привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом. Ее организовали фонд "Обнаженные сердца" и компания "Авито".

Была создана коллекция дождевиков с рисунками, которые сделали дети – участники проектов фонда. Предмет одежды можно купить на странице "Обнаженных сердец" на "Авито". Вырученные средства будут направлены на поддержку семей детей с аутизмом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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