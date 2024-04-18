Российские школьники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов

Московские старшеклассники получат "право на ошибку" при сдаче Единого государственного экзамена уже в 2024 году. О том, что в российских школах дадут возможность ученикам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, говорили на встрече Михаил Мишустин и глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Премьер также поручил снизить бюрократическую нагрузку на учителей до начала нового учебного года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.