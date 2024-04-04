04 апреля, 14:54Экономика
Путин заявил, что РФ не переводит свою экономику в режим военного времени
Фото: kremlin.ru
Российская сторона не переводит экономику в режим военного времени, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась. Об этом Владимир Путин заявил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Да, мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства", – цитирует президента ТАСС.
При этом, продолжил Путин, Москва не переводит экономику "на военные рельсы". В настоящий момент в данной сфере все "достаточно сбалансированно", указал глава государства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что почти все общество РФ согласно с политикой Путина. С его слов, тех, кто покинул Россию и встал на сторону врага, в РФ не будут ждать и не примут. Он уточнил, что таких людей немного.
До этого он рассказал, что Россия находится в состоянии войны. По словам Пескова, это начиналось как специальная военная операция, однако, как только коллективный Запад стал ее участником на стороне Киева, для Москвы это уже стало войной.
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