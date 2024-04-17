Основатель Telegram Дуров признался, что хотел обосноваться в США

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Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что в прошлом хотел обосноваться в США, сообщает "Радио 1".

Он отметил, что когда-то считал, что Сан-Франциско – самое подходящее место для технологической компании, однако, когда он находился там, произошли события, которые заставили его передумать.

По словам Дурова, однажды он возвращался в отель после визита в офис Twitter, где познакомился с сооснователем соцсети Джеком Дорси, и в этот момент на него напали трое неизвестных. Основатель Telegram уточнил, что это произошло около восьми часов вечера. Мужчины попытались выхватить из рук Дурова телефон, но он оказал сопротивление.

"Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. А я выхватил свой телефон обратно. Была короткая драка с ними. Было немного крови, но мне удалось убежать", – рассказал Дуров.

Он признался, что произошедшее повергло его в шок, поскольку он много путешествовал, но ни в одной стране такого не встречал. По его словам, США стали первой страной, где на него напали.

Затем, по словам Дурова, произошло еще одно событие, ставшее решающим в его намерении исключить эту страну из своих потенциальных локаций для жизни и работы. Он рассказал, что столкнулся с давлением со стороны американских спецслужб.

Ранее Дуров также рассказал в интервью, что американские корпорации Apple и Google оказывают большое давление на работу Telegram. По его словам, именно эти компании, а не правительства стран, влияют на работу мессенджера. Он отметил, что корпорации очень ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил они просто удалят Telegram из магазинов приложений для скачивания.

Дуров также заявил, что мало верит в безопасность платформ, разработанных в США. По его словам, он "по умолчанию предполагает", что iPhone или Android могут быть взломаны.

