Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали новый проект расписания ЕГЭ-2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор разместили проект нового расписания единого государственного экзамена на 2024 год, в который входит право учащегося на пересдачу одного из предметов до конца приемной кампании. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля. При этом отправиться на пересдачу по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.

Возможность пересдавать предметы Владимир Путин предложил во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент РФ заявил, что выпускникам нужно предоставить возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Рособрнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы выпускники смогли пересдать уже в 2024 году. Первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.

