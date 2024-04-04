Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 21:06

Общество

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали новый проект расписания ЕГЭ-2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор разместили проект нового расписания единого государственного экзамена на 2024 год, в который входит право учащегося на пересдачу одного из предметов до конца приемной кампании. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля. При этом отправиться на пересдачу по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.

Возможность пересдавать предметы Владимир Путин предложил во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент РФ заявил, что выпускникам нужно предоставить возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Рособрнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы выпускники смогли пересдать уже в 2024 году. Первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.

Мишустин назвал даты пересдачи ЕГЭ по выбору

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика