Глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий после его победы на выборах президента РФ.

"Владимир Путин, позвольте вручить вам удостоверение президента РФ", – заявила она.

На встрече с Памфиловой Путин поблагодарил Центризбирком за работу на выборах президента. Он подчеркнул, что их деятельность на выборах была трудной, однако стала очень важной для России и стабильности государства.

Между тем глава ЦИК РФ указала на то, что в ходе выборов была организована беспрецедентно открытая и устойчивая система. Также она назвала результаты выборов в РФ удивительными, подчеркнув, что российский народ проявил мудрость и консолидацию.

"Это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", – заключила Памфилова.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

В своем обращении после переизбрания он поблагодарил россиян за поддержку.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.

