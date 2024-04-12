Обществознание исключат из программы 6–8-х классов с 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обществознание исключат из программы 6–8-х классов с 1 сентября следующего года. В 9-м классе будет один урок по нему, следует из указа Минпросвещения РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю", – уточняется в сообщении.

На сегодняшний день обществознание занимает в 6–9-х классах 136 часов.

Кроме того, ведомство утвердило увеличение количества часов по истории до 476 с 1 сентября 2025 года. В 5–8-х классах у учеников сделают 3 часа в неделю, в 9-х классах – по 2 часа.

Ранее министерство просвещения РФ и Рособрнадзор разместили проект нового расписания единого государственного экзамена на 2024 год, в который входит право учащегося на пересдачу одного из предметов до конца приемной кампании. Пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля.

При этом отправиться на пересдачу по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.

