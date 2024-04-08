Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов РФ

Новости регионов: Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов РФ

Новости мира: три человека погибли после взрыва на стрельбище в Грузии

Площадь пожара под Краснодаром составила 1 800 квадратных метров

СКР показал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

Москва отправила фуры с питьевой водой в Оренбургскую область

Обучение в школах Орска перевели на дистанционный режим

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

Новости мира: три человека погибли из-за взрыва на стрельбище в Тбилиси

Путин поручил главе МВД обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков

Грузовик загорелся на трассе М-11 в Московской области

Уже порядка 30 тысяч домов и приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области. Самая сложная обстановка сохраняется в Орске – там развернули 14 пунктов временного размещения. Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов. Так, Москва отправила фуры с питьевой водой. Товары первой необходимости передают другие российские города и федеральные торговые сети.

В Евпатории выпустили в море дельфина, которого спасли от гибели. В конце февраля животное выбросилось на берег и к моменту приезда специалистов находилось в крайне тяжелом состоянии. Волонтеры из центра "Безмятежное море" тогда поместили дельфина на лечение и реабилитацию в крытый карантинный бассейн.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыживотныевидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика