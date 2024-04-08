Новости регионов: Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов РФ

Уже порядка 30 тысяч домов и приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области. Самая сложная обстановка сохраняется в Орске – там развернули 14 пунктов временного размещения. Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов. Так, Москва отправила фуры с питьевой водой. Товары первой необходимости передают другие российские города и федеральные торговые сети.

В Евпатории выпустили в море дельфина, которого спасли от гибели. В конце февраля животное выбросилось на берег и к моменту приезда специалистов находилось в крайне тяжелом состоянии. Волонтеры из центра "Безмятежное море" тогда поместили дельфина на лечение и реабилитацию в крытый карантинный бассейн.

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