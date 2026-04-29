8 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области.

"По предварительным данным, пострадали 8 человек (7 пассажиров и водитель иномарки)", – уточнили в ведомстве.

Авария произошла из-за того, что водитель маршрутного такси 1994 года рождения проехал перекресток на красный свет, а затем врезался в автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился человек 1981 года рождения. В результате ДТП маршрутка с пассажирами опрокинулась.

