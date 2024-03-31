РФ в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20

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Россия по итогам 2023 года заняла пятое место по темпам роста экономики среди государств G20. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных национальных статслужб.

По данным СМИ, в прошлом году российская экономика выросла на 3,6%.

На первом месте роста экономики расположилась Индия, где темпы ускорились до 7,3%. Следом расположились Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция, чьи темпы роста в 2023-м замедлились с 5,5 до 4,5%.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что рост ВВП РФ за январь текущего года составил 4,6% в годовом выражении. Со слов председателя правительства России, в ряде сегментов экономики темпы роста в начале 2024-го измеряются двузначными величинами.

Речь идет о производстве компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и других материалов.