Путин заявил, что РФ вынудили защищать свои интересы вооруженным путем

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Российская сторона вынуждена защищать свои интересы с оружием в руках, именно в такие условия ее поставили. Об этом Владимир Путин заявил в ходе съезда Федерации независимых профсоюзов России, пишет РИА Новости.

Президент указал, что государство вынуждено вступиться за своих людей, будущее и свой суверенитет. Со слов Путина, в этом вопросе "нет ни одного лишнего слова".

В ходе своего выступления Путин отметил, что Россия, несмотря на все появившиеся сложности, не переводит экономику в режим военного времени.

Президент признал, что Москва концентрирует усилия, а также направляет административный и финансовый ресурсы на развитие оборонных сфер. Однако РФ не переводит экономику "на военные рельсы", подчеркнул глава государства.