Переменная облачность ожидается в Москве 24 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, 24 апреля, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. Ночью температура в Москве опустится до плюс 7 градусов, по области – до плюс 4 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает всплеск тепла и температура до 20 градусов на майских праздниках.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, сообщила, что самым теплым днем в Москве на этой неделе станет суббота, 27 апреля. Столбики термометров прогреются до 20 градусов тепла.