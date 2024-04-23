Синоптик Ильин: в Москве начнется очередная волна потепления

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели, пообещав горожанам очередную волну потепления. Об этом сообщает RT.

По его словам, хотя во вторник, 23 апреля, столбики термометров покажут всего 12–14 градусов тепла, это тоже выше климатической нормы. В течение дня ожидается погода с прояснениями, без осадков и ветер 6–11 метров в секунду. Со среды, 24 апреля, в столице начнется очередная волна потепления.

По его данным, осадков 24 апреля не ожидается, а воздух прогреется до +16 градусов. В четверг, пятницу и субботу ожидается +17... +22, но появится вероятность небольших дождей.

В четверг, 25 апреля, прогнозируется порывистый ветер со скоростью до 10–15 метров в секунду. В воскресенье, 28 апреля, осадков не будет, столбики термометров покажут 16–21 градус.

Ранее сообщалось, что самым теплым днем в Москве на этой неделе станет суббота, 27 апреля. Столбики термометров прогреются до 20 градусов тепла. Столица попадет под влияние антициклона, который придет с Черноземья.

В остальные дни на этой неделе, кроме 26 апреля, будет наблюдаться нестабильная погода с колебаниями температуры. К концу рабочей недели ночи станут теплее.