17 апреля, 09:45Общество
Москвичи пожертвовали на благотворительность более 120 млн рублей
В благотворительном сервисе на портале mos.ru москвичи пожертвовали уже более 120 миллионов рублей. Любой желающий может поддержать экологические и образовательные проекты, а также людей, попавших в сложную ситуацию.
Кроме того, помочь нуждающимся могут и участники волонтерского движения. Добровольцы собирают гуманитарную помощь, заботятся об экологии, занимаются озеленением, уборкой территорий и многим другим.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.