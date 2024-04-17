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17 апреля, 09:45

Общество

Москвичи пожертвовали на благотворительность более 120 млн рублей

Москвичи пожертвовали на благотворительность более 120 млн рублей

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В благотворительном сервисе на портале mos.ru москвичи пожертвовали уже более 120 миллионов рублей. Любой желающий может поддержать экологические и образовательные проекты, а также людей, попавших в сложную ситуацию.

Кроме того, помочь нуждающимся могут и участники волонтерского движения. Добровольцы собирают гуманитарную помощь, заботятся об экологии, занимаются озеленением, уборкой территорий и многим другим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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