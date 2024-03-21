Педиатр рассказала, чем опасен парагрипп у детей

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Парагрипп – острая респираторная вирусная инфекция, чаще встречающаяся у детей и протекающая с определенными особенностями. Чем заболевание отличается от обычного гриппа, какие у него симптомы и чем он опасен для детей, рассказала ведущий педиатр Гузель Рахимова в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, болезни проистекают от разных семейств вирусов, с разной клинической картиной, осложнениями и исходами.

Уточняется, что грипп является вирусной инфекцией, которая вызывает повышенную температуру, острый ринит, кашель, головную боль и недомогание. Недуг врачи относят к заболеваниям с высоким уровнем осложнений и летальности, отметила эксперт. На сегодняшний день в распоряжении людей находятся эффективные вакцины, значительно снижающие ущерб от гриппа.

Парагрипп же развивается постепенно, симптомы выражены гораздо слабее, а поражению подвержены чаще органы верхних дыхательных путей, что и является главным различием между заболеваниями. И, как добавила, педиатр, вакцины от заболевания в настоящее время не существует.

Особо опасным осложнением парагриппа считается воспаление ларингита (круп) – дыхательная недостаточность из-за обструкции (нарушение свободной проходимости воздуха) верхних дыхательных путей. Рахимова отметила, что от 8 до 15% детей с крупом требуется госпитализация, а для 1–3% юных пациентов – интубация, то есть введение в гортань эндотрахеальной трубки для обеспечения прохождения воздуха в легкие и восстановления дыхания.

Педиатр также посоветовала обратить внимание на то, что иммунитет после перенесенного заболевания шаткий, поэтому вирусы парагриппа в 15% случаев могут вызвать повторные инфекции, но уже в более легкой форме.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач порекомендовала укреплять иммунитет путем ежедневной физической активности, сбалансированной диеты, включающей в себя витамины, а также плановой вакцинации.

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