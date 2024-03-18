18 марта, 18:07Общество
Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается стабильной. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"На одиннадцатой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остается стабильной. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп населения", – говорится в сообщении.
Для недопущения осложнения эпидемиологической обстановки гражданам рекомендовали соблюдать профилактические меры. Роспотребнадзор считает обязательным чаще мыть руки, дезинфицировать рабочие поверхности, проветривать помещения и соблюдать другие меры.
При появлении первых симптомов гриппа или ОРВИ в ведомстве рекомендовали не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.
Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 20%. Об этом свидетельствовали данные ведомства. Снижение показателей зафиксировали среди детей до 2 лет – на 20%, от 3 до 6 лет – на 16,4%, от 7 до 14 лет – на 12,4%, детей старше 15 лет – на 22,4%.
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