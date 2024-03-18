Врач рассказала, как избежать заражения бактерией хеликобактер пилори

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Бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) может попасть в организм, если человек не соблюдает гигиену рук и пищевых продуктов, пьет грязную воду, ныряет в водоемах, а также пробует чужую еду с уже использованных столовых приборов. Об этом заявила врач общей практики Валентина Волкова, сообщает "Доктор 24".

Врач общей практики рассказала, что наличие бактерии в организме напрямую не связано с развитием рака желудка, поскольку заболевание возникает из-за невылеченного гастрита, перетекающего в язву или эрозию, а потом в онкологию, объяснила специалист.

Волкова напомнила, что хеликобактер пилори – один из факторов развития рака, поэтому нужно вовремя начать лечение и предотвратить риски. Если у человека появились боли в области желудка, то не нужно заниматься самолечением, предупредила врач. С ее слов, только специалист может оценить течение болезни, назначить процедуры и лекарства. Также существует эрадикационная терапия (медикаментозное лечение для заживления язв и других повреждений слизистой), которая полностью избавляет от бактерии, заключила Волкова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко сказала, что боли перед едой или после нее, изжога и тошнота могут сигнализировать о развитии язвы желудка. В развитии язы имеют значение стресс, неправильное питание, наследственность и заражение бактерией хеликобактер пилори, указала она.

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