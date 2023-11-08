Онколог назвала категории людей, которым не рекомендуется есть острую пищу

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Частое употребление острой пищи не повлияет на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), но лучше добавлять в рацион полезные овощи и фрукты, а также ограничить количество соли в блюдах. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-онколога Суну Исакову, которая объяснила вред от острых продуктов.

"Капсаицин, вещество, связывается с болевыми рецепторами. В ответ на боль расширяются сосуды, увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма", – рассказала она.

При этом специалист отметила, что большое количество случаев раком желудка в Корее, где популярна острая пища, не связано с диетическими факторами. По ее словам, первостепенная причина заключается в высоком проценте инфицирования бактерией хеликобактер пилори, которая находится в желудке. Сейчас, как утверждает специалист, существует много данных, которые доказывают весомую роль этой бактерии в развитии рака желудка.

"Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори стоит тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены. Членам семьи, у которых есть подозрения на заболевание, стоит пройти дообследования", – предупредила онколог.

Врач также рассказала, что взаимосвязь между периодическим употреблением острой пищи и раком желудка отсутствует, однако негативные последствия не стоит отрицать. Так, сказаться на организме может большое количество соли в этих блюдах и их долгая обжарка.

В связи с этим Исакова посоветовала не употреблять такую пищу людям с синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка и рефлюксной болезнью, целиакией и другими заболеваниями пищеварительной системы, чтобы избежать воспаления. Также эксперт порекомендовала соблюдать правильное питание, отказаться от курения, алкоголя, уменьшить в рационе жареное и копченое.

Если же, как утверждает специалист, присутствуют боли в желудке и изжога, а также нарушение стула, тогда необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала людям с заболеваниями пищеварительного тракта не употреблять на голодный желудок ряд продуктов. В частности, это касается жареных блюд, овощей и фруктовых соков.

"Доктор 24": вредно ли есть острую пищу