16 апреля, 15:45Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 17 апреля из-за ветра
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в среду, 17 апреля, с 09:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.
Уточняется, что желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение всей недели, включая субботу, 20 апреля, в столице ожидается циклон, который принесет дожди. По его словам, ночью стоит ожидать 3–5 градусов тепла, а днем – 10–15.
До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил горожан, что самым холодным днем в столице на этой неделе станет пятница, 19 апреля. Он отметил, что до четверга дневные показатели остановятся в промежутке 8–13 градусов, а в пятницу температура понизится до 6–11 градусов.
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