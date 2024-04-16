Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 17 апреля из-за ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в среду, 17 апреля, с 09:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.

Уточняется, что желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение всей недели, включая субботу, 20 апреля, в столице ожидается циклон, который принесет дожди. По его словам, ночью стоит ожидать 3–5 градусов тепла, а днем – 10–15.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил горожан, что самым холодным днем в столице на этой неделе станет пятница, 19 апреля. Он отметил, что до четверга дневные показатели остановятся в промежутке 8–13 градусов, а в пятницу температура понизится до 6–11 градусов.