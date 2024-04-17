Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 17 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь прогнозируются в Москве 17 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице ожидается в пределах от 13 до 15 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Из-за порывов ветра в Москве и Подмосковье в среду, 17 апреля, с 09:00 до 21:00 действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивом атмосферном давлении на неделе в Москве. По ее словам, с 15 апреля в столице ожидаются колебания атмосферного давления, однако перепады не будут слишком резкими.

