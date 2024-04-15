На площадке фонда Ивана Бецкого обсудили будущее благотворительности

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В Москве прошла серия тематических сессий "Говорим о благотворительности". Организатором вместе с сообществом Noodome выступил Фонд исторических, культурных и образовательных инициатив имени Ивана Бецкого.

Представители власти, предприниматели, деятели культуры и руководители фондов обсудили ключевые тренды и проблемы, с которыми работают, поделились опытом и вдохновили слушателей дискуссии на новые добрые дела.

По словам председателя фонда Кирилла Ильичева, дискуссия прошла эффективно, поскольку важно поделиться разными точками зрения на одну и ту же проблему.

"Один из важнейших факторов развития цивилизации – это человеческий капитал, но развивать человеческий капитал только усилиями государства невозможно. В нашей стране, к счастью, свой вклад в развитие благотворительности вносят и местные сообщества, и волонтеры, и, безусловно, бизнес. Частная благотворительность должна быть общественно признанной, востребованной, поддерживаемой обществом и государством", – рассказал заместитель председателя Мосгордумы, председатель попечительского совета Фонда Ивана Бецкого Степан Орлов.

В свою очередь, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, президент фонда "Новые коллекционеры" Марина Лошак и другие эксперты поговорили о сохранении уровня пожертвований в искусстве и культуре в непростое время и о том, почему важно не забывать об этом направлении и делиться практиками.

"Большинство меценатов и благотворителей оказывают помощь совершенно бескорыстно, улучшая мир вокруг себя в самых разных проявлениях. Поддержка музеев и культурных организаций – очень важное проявление благотворительности, без которой невозможно развитие духовной составляющей человека", – рассказала Лошак.

Приглашенные эксперты также говорили о роли бизнеса: она состоит не только в изучении и сохранении культурного наследия, но и в создании и применении новейших технологий в реставрации. Об опыте сотрудничества "Государственного Эрмитажа" с крупным российским бизнесом рассказал член-корреспондент Российской академии художеств, заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ имени С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин.

"Я могу привести в пример опыт "Интерроса" и блокчейн-платформы "Атомайз" по реставрации трех фресок Рафаэля и его учеников из "Эрмитажа". Эти фрески 300 лет пребывали в забвении, авторские красочные слои были скрыты, живопись была искажена, и, конечно, реставрация и токенизация этих произведений искусства требовала большого участия, средств и поддержки крупного российского бизнеса", – рассказал Гаврилин.

Организаторы уверены, что такие дискуссии о благотворительности очень полезны для меценатов, предпринимателей и представителей власти, поэтому в планах – проводить их на регулярной основе. Как отметил председатель Фонда Бецкого Кирилл Ильичев, такой обмен опытом важен для всех, кто работает в отрасли.

Ранее сообщалось, что реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в список инвестиционных приоритетных проектов. Здание на улице Серафимовича – часть ансамбля объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства", построенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.

Специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом и куполообразные потолки первого этажа, очистят фасады от нескольких слоев краски. Также в здании усилят фундамент, заменят двери и окна.