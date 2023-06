Американское издание Wine Spectator внесло 20 винных ресторанов РФ в список лучших

Фото: depositphotos/davit85

Двадцать российских заведений вошли в список лучших винных ресторанов мира по версии американского издания Wine Spectator. В общей сложности перечень включает 3 505 ресторанов.

Список разделен на три ступени: заведения, получившие награду Award of Excellence (общее количество – 2 001 ресторан), получившие Best of Award of Excellence (1 411), а также места, у которых есть Grand Award (93).



В категориях Award of Excellence было представлено 13 российских ресторанов, в номинации Best of Award of Excellence – семь. В перечне лучших оказали места из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Балакова в Саратовской области.

Так, в категории Award of Excellence оказались: Butler (Москва), Loro (Москва), Magnum Wine Bar (Москва), Mama Tuta (Москва), Maritozzo (Москва), Maya (Москва), Mina (Москва), Probka (Москва), Probka (Санкт-Петербург), Sage (Москва), Sotern (Москва).

В категории Best of Award of Excellence список пополнили такие заведения, как "Баран-Рапан" (Сочи), Grand Cru (Москва), L'Europe Restaraunt (Санкт-Петербург), Mamai-cale (Сочи), Regent (Москва), Twins Garden (Москва), UPelsin (Балаково).

В прошлом году в Москве в седьмой раз состоялась премия Wheretoeat Moscow – 2022, которой удостаиваются 50 лучших ресторанов столицы. Лучшими признали заведение Twins Garden и его шефов Ивана и Сергея Березуцких. Второе место занял ресторан Savva, шеф-поваром которого является Андрей Шмаков.

