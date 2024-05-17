Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет за убийство активиста Black Lives Matter

Фото: Austin American-Statesman via AP, Pool/Jay Janner

Губернатор штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии Дэниэла Перри, которого приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство активиста движения Black Lives Matter (BLM) в центре Остина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NBC.

По информации телеканала, преступление произошло в июле 2020 года во время акции протеста под эгидой BLM. Участник митинга Гаррет Фостер с винтовкой в руках подошел к машине Перри, после чего последний достал оружие и выстрелил, говорится в материале.

Как указали журналисты, присяжные округа Трэвис в прошлом году приговорили мужчину к 25 годам тюремного заключения, однако губернатор попросил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению рассмотреть дело Перри. Его просьбу одобрили, Эбботт подписал декларацию, и осужденный вышел на свободу, написано в статье.



В свою очередь, прокурор округа Трэвис Хосе Гарза заявил, что Совет и Эбботт выставили правовую систему насмешкой. По его мнению, их действия противоречат закону и демонстрируют, что в Техасе есть два класса людей: жизни одних имеют значение, а жизни других – нет.

Ранее сообщалось, что осужденный за вымогательство и взятки бывшим руководителям СК Москвы криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении. По информации правоохранителей, в 2018 году суд признал Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.