Убийца Старовойтовой передумал выходить из колонии

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Виталий Акишин, осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости.

Сперва Колпинский районный суд зарегистрировал ходатайство Акишина об УДО. В своей просьбе мужчина призвал суд заменить остаток своего срока лишения свободы на принудительные работы. Однако позже судье передали обращение осужденного, которым он отзывает свое ходатайство. В связи с чем он передумал, не разъясняется. При этом в суде подчеркнули, что Акишин имеет на это право.

"Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор", – написал суду Акишин.

52-летняя депутат Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге.

Мотивом преступления суд посчитал политическую деятельность депутата. В 2005 году суд приговорил организатора убийства Юрия Колчина и одного из двух исполнителей – Акишина к 20 и 23,5 годам лишения свободы.

По этому же делу в 2015 году бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко приговорили к 17 годам. Его обвиняли в соучастии в организации преступления. Двоих фигурантов оправдали, а троих отпустили в связи с истечением срока давности.

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